晶圓代工廠聯電23日表示，智原科技的28Gbps可編程SerDes PHY現已可在聯電的28奈米HPC製程平台上選用。聯電的28HPC製程有利於高速介面設計的需求，因此採用該28奈米28G SerDes可以大幅縮短晶片設計週期，將有助帶動100G高速乙太網路、PCIe 4.0、5G與多數xPON光纖網路基礎設施的發展。

該SerDes解決方案具有可編程架構，並符合CEI-25G-LR規範，可於長距離電纜上支援高達25Gbps的數據傳輸速率。另外也支援25G / 100G乙太網路、PCIe Gen1-4和JESD204B/C等多項主流介面規格。此IP也是業界唯一支援xPON應用的28G SerDes解決方案。

智原科技研發處長Andrew Chao表示，28G SerDes PHY是現代工業和網路系統的關鍵元件。藉由聯電28HPC製程技術，客戶可以獲得卓越的系統性能和成本效益，以及聯電和智原的全面技術支援。我們期待在不久的將來，能夠協助客戶進行更多的有線和無線網通系統開發工作。

聯電矽智財研發暨設計支援處處長林子惠也表示，隨著智原28G SerDes PHY的成功開發，讓客戶在我們具有競爭力的28奈米平台上，得以擴展他們在高增長數據通訊應用中的機會。藉由聯電經驗證的28HPC製程技術、堅實的28奈米製造能力和豐富的設計支援，我們為採用智原的SerDes IP之晶片設計人員創建了精簡而穩健的量產途徑。

(工商 )