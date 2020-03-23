中華開發金控2020菁英發展計畫（MA）將於3月31日截止收件，歷屆MA學長姐也分享甄選準備心法，勉勵學弟妹要培養表達力、實作力與自學力3大求職力，才有機會過關斬將。開發金控發言人張立荃指出，今年因新冠肺炎疫情，線上MA徵才專區流量顯著增加（https://www.cdibh.com/ch/HR/Index），今年也首度結合社群平台LinkedIn招募新血，鎖定具有跨界思維的金融新世代，加入開發金控團隊。

開發金控今年釋出20個MA培訓名額，預計7月展開培訓，由凱基銀行、凱基證券及中國人壽MA計畫組成。其中，凱基銀行與凱基證券計畫培訓時間一年，將依據MA專長量身打造培訓與跨部門輪調內容，強調專案導向及海外學習計畫，MA不只能從組織的宏觀視野中學習，也必須捲袖實作參與專案。

凱基銀行表示，透過MA計畫期望廣納多元背景年輕菁英，除傳統金融業偏好的商學背景外，資訊、電信、統計、視覺設計等多元背景人才，皆能適才適所充分發揮天賦專長。該行將以培養經理人才為目標，依據個人適性及專業，量身打造養成計畫，每位MA皆有機會參與公司重大策略專案，以快速培養策略思考格局，進而提升個人的團隊領導素養。

此外，凱基銀行持續建構學習型組織文化，格外重視在職發展機會，持續開設如大數據資料庫應用、客戶服務流程改造等課程，一方面裝備同仁的應對未來產業變化的能力及競爭力，另一方面提供直接應用的場域。

凱基證券指出，不只歡迎財金、財工、商學領域、電機與資工等跨界人才加入，同時積極招募其他職缺，包括：財工人員、資訊人員、研究員、投資交易員、財富管理儲備幹部、在學菁英育成計畫等。相信憑藉凱基證券跨國營運的平台，能提供學子具國際視野的職涯發展。凱基證券也建議有志加入的學子，除了對金融業的興趣外，亦須具備高度抗壓，溝通協調與分析能力，以因應金融業受全球金融環境及經濟政策高度影響的行業特性。歡迎中英文說寫流利，具國際視野，創新積極，具備極強適應力及強烈成就動機的Z世代加入。

另外，中國人壽MA培訓為期為兩年，目標打造國際經營管理及接班人才養成，培訓期將適性規劃輪調領域，安排高階主管擔任一對一導師，包括總經理定期工作會議，希望藉由工作引導及經驗傳承雙向交流，讓MA快速了解壽險業經營特性。

中國人壽表示，MA鎖定金融科技應用、數據分析、財務工程、經營管理、通路管理及行銷企劃等領域之優秀人才，並拋開過往「專才專任」的思維邏輯，歡迎跨領域及複合型的人才加入。

MA甄選關卡多，開發金控MA學長姐也現身說法，勉勵應試者準備好三大求職力：表達力、實作力與自學力。凱基銀行金融市場MA林忠緯說，準備MA面試有三個關鍵：熟悉自己履歷、做足公司功課與展現個人熱忱，並建議履歷用字表達精準，多以量化數據呈現；凱基證券衍生性商品MA張堯提醒，學校所學都只是基本功，職場最需具備的是將理論化為實作，以及自學的能力；中國人壽MA敬皓崴說，壽險業正面臨FinTech（金融科技）浪潮的挑戰，MA還需具備高心理素質，融入團隊作戰的實作力，中壽在科技賦能下可快速因應市場變化與挑戰，自己也能盡情發揮，提升軟硬實力。

開發金控2020年菁英發展計畫，預計自7月展開為期1年的培訓，藉由了解公司的組織文化及發展策略、學習所屬業務體系的專業知識與業務內容、同時深入參與實際工作，建立紮實的專業基礎，為公司儲備優秀的金融人才。

(工商 )