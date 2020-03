韓劇男神李敏鎬、金秀賢、崔振赫即將回歸!李敏鎬在退伍後第一部作品《The King:永遠的君主》飾演平行世界的大韓帝國皇帝李袞,與霸氣女刑警金高銀來場奇幻的異次元之戀,日前騎著白馬的劇照曝光,白馬王子的形象讓粉絲心動不已。曾驚鴻一瞥在《德魯納酒店》、《愛的迫降》中友情客串的金秀賢,於最新主演的回歸作品《Its Okay to Not Be Okay》(暫譯:雖然是精神病但沒關係)中,擔任精神病院男看護,過著「下流人生」。崔振赫則在最新韓劇《Rugal:無淚交鋒》中,因為喪妻而選擇變身成為人間兵器。

三位男神的作品都將於Netflix播放,《Rugal:無淚交鋒》在3月28日起每周六日與韓國同天更新,《The King:永遠的君主》預計四月上線,《Its Okay to Not Be Okay》則於六月推出。

金秀賢即將在六月以《It's Okay to Not Be Okay》重返螢光幕。(圖/Netflix提供)

此外,Netflix原創戲劇《人性課外課》找來在《Sky Castle天空之城》、《梨泰院Class》中有著搶眼表現的金東希以及童星出身的鄭多彬,透過數名高中生的經歷,探討人類價值觀和道德觀遭受挑戰的議題。南柱赫也將和鄭有美搭檔演出改編自暢銷小說的《非常校護檔案》,描述一名擁有超自然力量能追緝鬼魂的保健老師,挖掘神祕事件真相的故事。

而改編自韓國超人氣驚悚網路漫畫的《Sweet Home》,則是由《德魯納酒店》裡飾演「IU的男人」高清明一角的李到晛,與《喜歡的話請響鈴》男主角宋江共同主演,該網路漫畫推出之後在韓國始終維持滿分10分的神級評價,劇情描述一名因校園暴力傷害而躲在房間裡生活的隱居型孤立高中生,失去家人後搬家到公寓里發生奇怪且具衝擊性的故事。另外還有台韓粉絲們超級期待的跨國「豪基情」,由劉以豪與李昇基一起參與的實境綜藝節目《Twogether:男神一起來看你》,兩人親自前往世界各國尋找幸運粉絲,擔任鐵粉的「星導遊」。

崔振赫在《Rugal:無淚交鋒》因喪妻化身為人間兵器。(圖/Netflix提供)

韓國首部入選柏林影展「特別放映」單元的韓國懸疑片《狩獵的時間》,在柏林舉辦世界首映時,主要演員群除了《寄生上流》崔宇植因趕戲不克出席之外,李帝勳、朴政珉、安宰弘、朴海秀等人均現身風光步上紅毯。該片描述在經濟不景氣的未來,四個為了擁有全新人生的好友,展開危險計畫卻意外遭到不明人士追擊,記錄了令人緊張窒息的狩獵時間。本片在韓國退出二月底院線檔期後,即將於4/10(五)在Netflix上線,屆時全球超過190個國家地區將可以同步觀看。

(中時電子報)