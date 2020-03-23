新冠肺炎疫情衝擊消費者在外用餐意願，連鎖餐飲集團王品（2727）研擬拓展外帶業務，宣布旗下「聚 北海道昆布鍋」、「青花驕」、「PUTIEN莆田」、「沐越」、「丰禾日麗」等5品牌、全台共37家門市，即日起同步推行全品項外帶服務，並祭出外帶自取85折優惠搶市。

王品原本僅有「12MINI」提供外送外帶服務，約貢獻該品牌營收3成。因應新冠肺炎疫情對消費者來店用餐意願，集團執行長李森斌先前表示，已就食安、保溫不影響品質等原則下，針對旗下約7成、14～15個品牌規畫外送菜單，並計畫整合推出限定菜色。

王品首波針對聚、青花驕、莆田、沐越、丰禾日麗等5個品牌，全台共37家門市，開放消費者現場點餐外帶不內用，或可撥打門店電話先點餐後到店取餐，外帶自取可享有85折優惠、不另收服務費。其他品牌則待模式測試成熟後，再陸續宣布推出外帶服務。

受中國大陸調整營運體質影響，王品2019年合併營收162.32億元，年減0.33％。毛利率44.45％、營益率3.72％，分創歷史新低及次低。不過，歸屬母公司稅後淨利3.55億元，年增2.85％，每股盈餘4.77元，優於前年4.52元。

由於中國大陸門市恢復營運進度緩慢，王品2020年2月自結合併營收7.87億元，月減44.09％、年減46.81％，創逾7年新低。累計1～2月合併營收21.96億元，年減23.47％，為同期次低，主因中國大陸營收驟減64.72％拖累，台灣營收仍年增6.38％。

王品董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利4.5元，其中以盈餘配發約3.54元、資本公積配發約0.96元，盈餘配發率約94.34％。公司將於6月5日召開股東常會，全面改選董事。今（23）日股價開低走跌，終場下跌3.95％、收於51元，為上市以來次低。

(時報資訊)