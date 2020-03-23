防疫升級2．0！新冠肺炎疫情嚴峻，台中市交通警察大隊計程車及交通事故服務中心的服務櫃台，全採透明隔板，減少民眾與員警第一線接觸及飛沫傳染，並在洽公區「實名」登記來訪者姓名、電話等基本資料，做好風險管理，照顧民眾及服務中心人員的健康與安全。

台中市交通警察大隊指出，計程車及交通事故服務中心，都是為民服務第一線櫃檯；受理臨櫃申請交通事故申請交通事現場圖、事故現場照片及事故分析研判表；計程車服務櫃台，受理計程車駕駛人執業登記證的業務，服務項目包括，報名、新領、換證、補發、審驗、保管等6類。

台中市交通警察大隊表示，近來因應新冠肺炎疫情，為降低感染風險，防疫提升至2．0版，除了依規定上班之警察同仁一律量額溫外，洽公民眾進入大隊亦應戴口罩、量測額溫、消毒雙手；交通警察大隊長林沐弘呼籲，警察同仁在執行防疫勤務，做好自身安全防護，保護自身健康與安全，才有能力保護人民。

(中時 )