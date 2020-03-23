高雄市長韓國瑜陷入罷免危機，資深媒體人陳揮文認為，罷免案很有可能通過，現在韓國瑜應該考慮要不要繼續做下去，他建議韓國瑜選2022台北市長選戰。對此，資深媒體人謝寒冰直言，韓國瑜現在要做的事情只有一個，就是帶領高雄市民把防疫做到滴水不漏，其他事情都不用去想！現在辭職去想個人的政治生涯規劃，只會被人奚落到死！

謝寒冰在直播中指出，他可以理解陳揮文，因為陳在選後仍覺得韓不應該輸這麼難看、是有能力的。然而，謝寒冰直言，現在的時事演變就是這樣，再怎麼不甘願、怎樣去想都沒有意義。他說一、沒必要這樣做，二、現在不是考量罷韓不罷韓的時候，不是韓應該要考量的事，現在是防疫緊要關頭，身為高雄市長不應該考量個人去留，這時候當然要考慮怎麼帶領高雄市民把疫情控制住，把防疫工作做好。

對於陳揮文的建議，謝寒冰直言在這個階段「非常不宜」！他認為，假設韓現在辭掉高雄市長，又會被說落跑，去肖想台北市長位置會被奚落到死！「我真的覺得這會害死他，不要再講這些東西了！」

謝寒冰說，現在不管為了韓好或高雄市民好，韓應該堅守在他的位置，要罷韓就去進行，韓只要認真的把防疫做好，也是他應該做的，當初虧欠高雄市民本來就要去做。他說其實對韓來講，現在最好作法就是少上新聞，悶頭做市政，高雄新聞越少表示疫情越穩定，其他就看中央怎麼解決，中央要帶頭把疫情擋下來。謝說現在對台灣所有人來講，當前最嚴重就是要對抗疫情，跟病毒奮戰，人與人之間很多事要放下。

(中時電子報)