南投縣水里鄉本月20日發生一起妥瑞氏症國中生，當街遭同學持美工刺死命案，李生放學後在市區買飲料時，疑因叫劉生同學綽號，引發對方不滿，拿出美工刀射中李生左側頸動脈，當場血流如注送醫不治。路口監視器拍下2人從店內吵到店外，2人一度在路邊對峙，最終演變成殺人不幸事件 。

妥瑞症學生遭同學持美工刀刺死，驚聳悚畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

從畫面來看，李生以退後方式步出飲料店，劉生步出後先用左手推對方一把，再用持美工刀的右手，朝李生肩膀處劃了一下，李生突蹲下又迅速起身，似乎在向劉生解釋，此時劉生不李生妥瑞氏症發作，仍持美工刀步步進逼，2人不斷後退，離開了監視器視線範圍，最後不幸發生李生被刺死悲劇。

據了解，劉生、李生事發日放學後，李生疑以譏笑方式叫劉生的綽號，結果引發劉生不滿，拿出美工刀威嚇，不料遭李生反嗆「拿刀很囂張？」，劉男直接朝對方擲美工刀，結果射中李生左側動脈，當街濺血送醫不治，劉生被少年法庭裁定收容，1起命案造成2個家庭破碎。

(中時電子報)