今天上午環保署員工傳出確診新型冠狀病毒，環保團體緊急發布聯合聲明，呼籲環保署應超前部署，停開環境影響評估等大型會議兩周，以防範疫情擴大風險。

包括環境權保障基金會、地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會、彰化縣環境保護聯盟、綠色公民行動聯盟、環境法律人協會、反二林精機青年組合、野行耕耘工作室、爭好氣聯盟、台中市原鄉文化協會、台南社大環境行動小組、台灣環境資訊協會、台灣生態學會、台中市生活願景協進會、中台灣公民行動陣線、反大村科技產業園區自救會等團體參與連署。

連署指出，環保署每日例行辦理環境影響評估等大型會議，多半會有開發單位、環評委員、政府相關部會、環保署各部門、記者、各環保團體及開發地所在民眾聚集，恐容易有疫情擴散風險。

連署也指出，環保署對署外民眾跟各單位參與會議已備有相關防疫措施應變，但值此署內員工不幸確診之際，原本針對署外人員的防疫措施恐有不足。而若以疫情為由更進一步限制民眾參與環評，後續恐將衍生更多爭議，仍應暫停召開環評等大型會議為宜。

因此環境團體緊急發布聲明，籲請環保署及中央疫情指揮中心，應採積極必要的超前部署，停開環境影響評估等大型會議兩周，以防止疫情擴大。

(中時 )