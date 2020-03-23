《店頭市場》應廣27日每股42元上櫃 15:062020/03/23 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，3月23日到3月27日將有應廣(6716)上櫃掛牌。 由兆豐證券承銷的應廣將於3月27日以每股42元上櫃掛牌。在興櫃股票方面，由永豐金證券、群益金鼎證券及第一金證券推薦的展碁國際(6776)將於3月25日上興櫃掛牌。 (時報資訊) #應廣 #上櫃掛牌 #店頭市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》興櫃2新制，3月23日上路 08:022020/03/19 財經 《店頭市場》5檔股票今起預收券款 08:192020/03/19 財經 緋聞男主角不是GD 小松菜奈、菅田將暉交往6個月 15:212020/03/20 娛樂 疫情試煉人性 精神暴力更致命 04:092020/03/21 焦點新聞 棒球》魏應充贊助追夢 3球員成田中將大學弟 11:082020/03/21 體育 「誰是大贏家？」疫情期間受惠股 老牌證券告訴你六大類走勢 08:162020/03/23 財經 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-1) 08:352020/03/23 財經 《店頭市場》其祥-KY等多檔股票今起預收券款(2-2) 08:352020/03/23 財經 《店頭市場》亞洲藏壽司上櫃申請案通過 08:362020/03/23 財經 《店頭市場》櫃買防疫出招，確保證券市場正常運作 10:342020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 最慘還沒來！專家警告：美股恐從高點拉回40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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