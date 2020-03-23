櫃檯買賣中心表示，3月23日到3月27日將有應廣(6716)上櫃掛牌。

由兆豐證券承銷的應廣將於3月27日以每股42元上櫃掛牌。在興櫃股票方面，由永豐金證券、群益金鼎證券及第一金證券推薦的展碁國際(6776)將於3月25日上興櫃掛牌。

(時報資訊)