國家護盤無效，台股重挫344點再失10年線！全球新冠肺炎疫情快速蔓延，各國積極採取嚴格封城及封鎖邊境等管制措施，讓全球股市跌勢難止，上週五好不容易止跌反彈的台股亦在今天再遭重擊，在台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、台塑(1301)、儒鴻(1476)、智邦(2345)等電子傳產龍頭股領跌下，台股指數開低走低。盤中因國安基金再度啟動護盤，玉晶光(3406)、穩懋(3105)、聯發科(2454)、宏捷科(8086)及台塑化(6505)等人氣指標電子股翻中逆勢翻紅，且南光(1752)、優盛(4121)、矽力-KY(6415)、中化(1701)、旭富(4119)逆勢漲停，一度讓盤中台股指數跌幅收歛，重回9000點關卡。

但尾盤時賣壓再度出籠，指數無力守住9000點及10年線，終場加權股價指數為9011.29點，下跌222.8點，成交量947.38億元；OTC指數為106.46點，下跌3.07點，成交量225.98億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.75%，其次是油電氣類股及運輸類股，分別上漲0.17%及下跌0.41%，表現較差者為紡織類股、半導體類股及其他電子類股，紡織類股下跌4.82%、半導體類股下跌4.74%，其他電子類股下跌4.43%；上櫃部分，表現最佳為網通類股，上漲0.18%，表現最差為航運類股，下跌3.66%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股重挫及目前美股盤前指數續跌下，指數跳空開低，盤中雖然一度向上拉升縮小跌幅，但尾盤賣壓出籠，終場大跌344.06點，以8890.03點作收，10年線及9000點再度失守；上週五台股止跌反彈大漲，讓台股日KD首度轉為黃金交叉，不過今天台股再度重挫，且短中長期各均線仍處於下彎空頭排列，加上國際股市仍受疫情影響震盪劇烈，除非全球股市回穩，否則台股仍有下探風險。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，短期疫情不確性因素未除，非中國及歐美疫情擴散仍使未來股市將繼續震盪，建議在全球疫情高峰出現前，股市採謹慎策略因應，待疫情影響降低或信心恢復後提高持股。台股先前已在處景氣谷底好轉初期，且科技業及半導體景氣正向發展，5G帶動相關電子供應鏈成長趨勢，建議股市若因悲觀預期修正、新增感染人數下降趨勢形成、及預期供應鏈影響降低再逢低加碼股市。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股跌破十年線後，政府極力作多，不僅降息刺激資金行情，國安基金也將隨時進場護盤。就技術面來看，短線負乖離已大，再跌空間應有限，另就疫情分析，中國及南韓在積極進行人員管控下，疫情得以受到控制，預估義大利等歐洲各國在採取同樣力道管控措施下，未來兩週疫情有機會不再惡化，同時配合各大央行持續進行寬鬆下，一旦疫情擴散速度放緩，全球股市將有極大之彈升空間，因此台股不宜再殺低，反而可趁超跌找買點。

沈建宏指出，在疫情影響下，企業經歷獲利下修亂流，但2020年台股企業獲利仍有機會維持正成長，且台股現金股息殖利率達3.67%，在全球市場名列前茅，在目前低利化時代下，對於國際資金吸引力大幅提升，有利於台股中長線表現。在類股操作上，由於5G將引領科技股邁向另一波成長高峰，建議優先布局跌深電子股，看好半導體供應鏈、5G、Apple、Tesla等供應鏈；另外，亦可布局具高現金股息高殖利率股，提升下檔防禦力。

(時報資訊)