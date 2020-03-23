國民黨今天舉辦「共渡疫情．國土安居」研討會，邀集國民黨15執政縣市代表、立院黨團幹部、智庫、專家學者等，共同就防疫紓困振興方案了解各地實務需求。縣市代表們紛紛抱怨600億特別預算「一塊錢都沒到地方」、中央對大型活動沒一致標準、不願提供中央管理的廳舍作為防疫旅館，當前口罩實名制作法太僵化，連江縣甚至須由縣府收集公務員健保卡，到東莒鄉收購口罩再船運到南竿島。

國民立院黨團總召林為洲說，不排除修法，授權縣市政府可比照中央特別條例修訂自治條例，增加行政作為彈性。黨團書記長蔣萬安也說，會趕緊協助縣市政府能否徵用中央所屬廳舍，解決防疫旅館不足問題；特別預算一毛錢都沒到地方，紓困及未來振興都很困難，以及無薪假的勞工能否補貼？各種方案建立單一窗口等，都要彙整各縣市意見後來協助解決。

上午會議開始，黨主席江啟臣致詞說，因應新冠疫情，國民黨在立法院會期開始即提出紓困條例方案與建議，執政黨也推出並通過行政院版的紓困條例，條例內容與未來經費勢必落實在地方，但各縣市的產業、重點不同，要紓困對象可能也有很大差異，期待今天與會代表都能反映地方意見，讓黨中央、智庫、黨團充分了解、達成共識，未來在法案、政策監督、提案都能有方向，「中央與地方有共識，我們才能夠攜手做事，」未來也不排除其他類似研討會，建立起討論機制。

新北市府顧問李麗圳說，新北居家檢疫及隔離應是全國取多，市府贊成照顧防疫假落實給薪；錢原本應發到最需要的地方，但至今卻都沒下來，防疫視同作戰，作戰就不應等待，「中央權及錢要下放地方」。此外，口罩既足夠，就應提高發放量，「別再讓民眾每星期排隊」。

嘉義市副市長陳淑慧提醒，地方鄰里長、巡守隊因防疫工作頻繁，建議防疫物資應足額發放。慢性病或感冒症狀的民眾使用口罩數量較多，能否依照醫師處方加開口罩？她特別以嘉義市徵求80位暑假大學工讀生，卻有上萬人報名為例，提醒疫情導致無薪假大增，大學畢業潮將屆，求職更難，黨中央應要求政府提前部署，在振興方案提出任用應屆畢業生32k的方案半年到年底，讓大學生出社會後有工作機會。

連江縣代表說，「地方首長連調動一個口罩的權力都沒有，地方一起開會有何意義？」連江縣不反對中央通盤檢討或採通案原則，但地方具特殊性若連一點彈性都沒有，做不到的地方就是民怨所在。口罩採實名制應因地制宜，例如南竿鄉口罩遠遠不夠用，但莒光鄉口罩每天剩很多，兩島之間搭船要一個半小時，但南竿鄉不能調用莒光鄉的口罩，縣長只叫秘書通知大家收集所有單號健保卡，帶到莒光島輸入，隔日再用船運回南竿。「防疫措施制度如此僵化」，希望4月15日第二次檢討，能針對各縣市政府彈性項目來談。

澎湖縣代表表示，所有航班者無法配合到居家檢疫，最近有女留學生返台後航班無法及時回澎湖，從雙北找到台中，各地防疫旅館都滿了，最後縣府協助才找到地方，「中央能否徵用防疫旅館保留離島，以免機票無法銜接」。

彰化縣政府也表示，為了找防疫旅館，先後找到一處軍營、一處勞動部的會館，都有幾百個房間，但一間中央，都不給地方使用。

台中市副市長陳子敬說，中央至今自吹自擂，「亂搞的是超前部署，做得慢的叫做步步為營」例如口罩實名制除了自吹自雷，加上有媒體歌功誦德，事實是民眾還在排隊，地方因沒錢就是無奈，只能天天在看疫情變化。中央要有魄力，明訂活動禁止標準，例如大甲媽祖遶境等，哪有叫地方政府道德勸說的道理？

南投縣政府也說，之前為了國姓鄉電音派對，問中央疫情指揮中心「多少人以上活動要禁止」，中央卻不給答案，也沒說標準，幸好媒體問了，才說「授權地方政府」。

(中時 )