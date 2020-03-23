新北市副市長謝政達今（23日）特別到中和區積穗國小參與國際教育課程。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（23日）特別到中和區積穗國小參與國際教育課程。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（23日）特別到中和區積穗國小參與國際教育課程。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達今（23日）特別到中和區積穗國小參與國際教育課程。（葉書宏攝）

新北市將從110學年度起正式推行「國中小國際教育四堂課」，讓全市27萬名公立國中小學生，每年四堂國際教育課程。新北市副市長謝政達今（23日）特別到中和區積穗國小參與國際教育課程，透過學校規畫，引導學生認識、尊重與欣賞不同文化，關心國際議題，也培養國家認同、國際理解、跨文化溝通與反思能力。

謝政達表示，新北市各校將從110學年度起推行「國中小國際教育四堂課」，109學年度將先行試辦，目前共有逾40校申請加入試辦計畫，其中更有不少偏遠地區學校，顯見學校都體認到國際素養對下一代的重要性。

值得一提，活動中特別安排小主播陳宥安訪問謝政達，陳宥安分享說，「今年學校將小主播徵選融入國際教育，整個節目製播交由學生主導規畫，除了有跟以往不同的創意，也瞭解不同文化，對現在的國際及全球議題有更深的認識。」

積穗國小藉由數位及美學媒介，掌握全球國際社會的脈動發展，結合校內國際文教中心設計創新的國際教育特色課程，發展「小主播看天下」、「小小策展人」、「在餐桌上與世界交朋友」、「視訊交友無時差」及「來去新北住一晚」等課程。

校長范振倫說：「學校重視學生的參與體驗，學生的學習要與生活連結，未來將逐步研發國際教育相關課程、教材及教學模式，並鼓勵學校教師將國際議題、外語及文化學習融入課程。」

擔任本市國際教育輔導團諮詢顧問的國立台灣師範大學劉美慧教授支持表示，新北市一直很重視國際教育，將國際教育融入課程，有助於培養學生的國際觀與競爭力，是最務實且影響最廣的做法。國立臺北教育大學吳明清教授及田耐青教授也肯定本市對國際教育的推動，並勉勵新北各校師生迎向世界，接軌國際。

教育局表示，國際教育不僅是出國交流，更需深耕課程培養國際素養。新北市於107學年度成立國際教育輔導團，支持跨校教師專業社群。108學年度起到校輔導訪視，協助各校推展國際教育，並成立國際教育資源中心，積極發展國際教育教學資源。透過國際教育四堂課的推動，期望為新北學生贏得未來。

(中時 )