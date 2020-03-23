劉真為中信兄弟開球

「國標女王」劉真昨日晚間病逝，享年44歲，僅留下她華麗的身影給粉絲，劉真曾在2014年中信兄弟30周年隊慶系列活動時為兄弟開球，劉真與4名男舞者帶來專業表演，並坐在舞者肩上完成開球，她曾說那是她第一次在棒球場表演，而當時的擔任打者的嘉賓是現任味全龍領隊吳德威。

劉真2月7日接受主動脈瓣膜置換手術，但心臟功能恢復不良，醫院搶救45天但仍回天乏術，昨晚病逝北榮。劉真以專業的舞技以及亮眼的外型吸粉無數，2014年8月24日曾獲中信兄弟邀請擔任，在天母球場與義大犀牛之戰擔任開球嘉賓，她當時還為了開球特地設計一段舞蹈給球迷。

劉真穿著剪裁過的短版兄弟球衣以及黑短裙、黃長襪，好身材顯露無遺，與4名男舞者熱舞，一開場就坐在男舞者肩上華麗進場，帶來近2分鐘的表演，與舞者在球場內大跳國標舞，劉真表情充滿自信，舞姿也展現出力與美。

最後她在舞者高舉下完成開球，雖然劉真臂力不足，球提前落地形成挖地瓜，不過當時雪豹科技主題日而出席擔任打者的吳德威(時任雪豹科技董事長暨總經理)仍揮棒示意順利完成開球。

開球後劉真受訪時表示從以前就喜愛兄弟，因此特地設計一段舞蹈，也相當興奮首次在棒球場中間表演，雖然最後開球「挖地瓜」不盡完美，但也為自己舞蹈表演給出高評價，為自己開球打出90分。

(中視)