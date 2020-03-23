行政院農業委員會於2019年首度推出香蕉收入保險試辦，為擴大試辦地區，今年2月19日再公告新增納入27個鄉(鎮、市、區)為試辦地區，投保期限至3月31日止，試辦區域包括高雄市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣等共計38個基層農會所轄51個鄉(鎮、市、區)，請有意願投保之農民把握時間向當地農會保險部門洽詢。

農糧署說明，目前試辦之51個鄉(鎮、市、區)包括高雄市大寮區、田寮區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區、燕巢區；屏東縣屏東市、萬丹鄉、里港鄉、高樹鄉、竹田鄉、新埤鄉、南州鄉、佳冬鄉、崁頂鄉、枋寮鄉、春日鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉；雲林縣虎尾鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市；嘉義縣六腳鄉、中埔鄉、番路鄉、竹崎鄉、大埔鄉、鹿草鄉、民雄鄉、水上鄉、梅山鄉、大林鎮；花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、瑞穗鄉、光復鄉、豐濱鄉，以及臺東縣成功鎮、臺東市、卑南鄉、蘭嶼鄉、綠島鄉、鹿野鄉、延平鄉、關山鎮及部分海端鄉。試辦地區之香蕉種植面積逾8千公頃，占全國總面積5成。

農糧署表示，推動香蕉收入保險，係為避免農民看天吃飯，不論天災或產銷失衡導致區域收入減損，都能獲得一定的保障，穩定農民收入。試辦地區內種植香蕉農民，可依不同區域選擇每公頃20萬元至60萬元不等之收入保障額度，於保險期間若因價跌或量損導致區域收入低於投保之保障額度，其差額可由保險理賠來填補，穩定農民收入。

農糧署指出，各地區保險費依收入保障程度有不同設計，為鼓勵投保，農委會將補助一半保費，上限金額為每公頃3萬元，各縣市亦有加碼補助5％至40％不等，因此，農民自付保險費，依地區不同，於每公頃238元至18,150元不等，可大幅減輕農民負擔。另外，若遇天然災害，只要符合救助相關規定者，仍可同時申請天然災害救助金。農糧署籲請農民在3月31日前踴躍投保，期能藉由保險機制，以降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險。相關資訊可上農糧署網站/重大政策/農產業保險/保單資訊查詢。

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