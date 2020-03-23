「國標女王」劉真22日晚間病逝北榮，享年44歲，過去她曾出演過兩支MV，其中一支是林凡〈愛是最美的事情〉MV，另外一支則是和老公辛龍結婚前1年，為辛龍歌曲〈我就是愛〉拍攝MV，畫面中劉真美豔動人、展現曼妙舞姿，知名作詞人何厚華今在臉書公布，當年辛龍曾在歌詞中暗藏愛的話語。

何厚華說到：「當年為辛龍專輯寫了九首半的歌詞。另外半首是他已經寫好的。希望我將它完整。後來消息曝光了。才知道是寫給劉真的。」

劉真曾演出辛龍〈我就是愛〉MV。（翻攝Youtube）

回憶首度和劉真見面，何厚華說：「第一次看到她。立刻就給我了一個擁抱。說她好喜歡我寫的每一首歌詞。辛龍說他當時好緊張。因為有兩句是不能改的。幸好我沒動。」原來當年辛龍最想寫給劉真的歌詞是「要把最真的說留在妳耳邊」以及「要把最真的心留在妳心裡面」。而何厚華聽聞噩耗相當不捨「今天聽到消息。多希望只是假的。重覆看MV。劉真真的好美好美」。

(中時 )