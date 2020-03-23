新冠肺炎疫情全球擴散，造成市場恐慌，連帶引發全球股災。交通部長林佳龍今日在臉書表示，承接下墜的經濟，交通重大建設工程提早發包，至少700億資金搶先投資台灣。

林佳龍表示，面對新冠肺炎疫情，台灣第一波雖然守得不錯，但可預期未來的抗戰工作會更加艱辛。

林佳龍說，近期股市跌跌不休，新冠肺炎讓全球經濟陷入泥沼，因此在防疫、紓困之外，還要再超前部署，接住下墜中的經濟，擔任經濟成長動能的推手，傾一切的力量對抗衰退。

林佳龍指出，交通部已經盤點國道、公路、鐵道、航海、航空等計畫中的工程，全面加速辦理。投資台灣，越快越好。

林佳龍提到，交通部未發包的重大工程，原訂6月底前發包者提前發包，下半年度全部提早3個月發包後1個月內開工、逾60件提早發包，預算規模超過700億元。

另執行中的重大工程，林佳龍說，將增加工作面提前1個月完工、提早辦理原2021年工項；可提早完工59件、116億元，明年工項提早辦理46件、35億元。

(中時 )