乖乖公司捐贈「乖乖好運箱一批」。(蔡依珍攝)

維穀力企業商行捐贈「咖啡包、米果各1萬包」。(蔡依珍攝)

大金空調也捐贈100台空氣清淨機。(蔡依珍攝)

所有入境者均須居家檢疫14天，桃園市居家檢疫人數暴增至3870人，桃園市府攜手PChome網路家庭公司，推出2.0版的「桃園市民安心休閒包」，除了原有的零食、泡麵、影音序號，又新增電商折價券、電子書免費看等6大服務，要讓居家隔離或檢疫者安心買、安心學、安心付，市長鄭文燦笑讚什麼都有，「內容五花八門怎麼會無聊！」

自國外入境者19日起全都要居家檢疫14天，民政局副局長張世威指出，桃園市原本居家檢疫人數維持在1000人上下震盪，16日起人數陡升，短短5天暴增2552人，原有2400份居家檢疫關懷包數量告急，他提到自2月28日開始發送關懷包，連同居家隔離者473人、外籍旅客111人，共要5085份，目前尚缺584份，已緊急採購中。

桃園市府原為了讓居家檢疫民眾安心在家，結合轄內業者，推出包含零食、泡麵、影音優惠碼的安心休閒包，中藥材的健康強身食補包、消毒氯錠口罩的居家安心消毒包，稱為「全方位居家檢疫關懷包」，如今攜手PChome網路家庭公司推出2.0版本安心休閒包。

PChome網路家庭執行長蔡凱文指出，外出受限，消費和娛樂行為轉移至虛擬通路，結合PChome24h購物、PChome商店街、露天拍賣、Lingvist、Pi拍錢包、Readmoo讀墨電子書等旗下六大服務平台，總計提供2萬組消費優惠，裡頭有平台折價券、線上英語學習、高畫質影片及電子書優惠碼等，滿足居家隔離檢疫者的消費、學習、追劇、閱讀等需求。

經發局長郭裕信表示，PChome網路家庭公司推動「陪你安心在家過生活」計畫，主打「安心買、安心學、安心付」3大特色，其中PChome24h購物推出指定專區商品84折折價券一張，以及36大銀行高額回饋；PChome商店街則提供免運宅配送到家、0元免費抽好禮以及領券現折三大優惠；露天拍賣則推動免運專區最低下殺5折起的超值好康，享受快速又便利的購物服務。

Lingvist線上英語教學平台也提供免費學習1個月方案；Readmoo讀墨電子書則發送mooInk Plus500元優惠碼及電子書優惠碼100元2張，提供民眾透過線上教學與閱讀平台充分填補知識空窗期。Pi拍錢包更推出在家追好劇方案，凡於拍享券購買CATCHPLAY＋、KKBOX等指定品牌，另享線上回饋，提供居家檢疫隔離者在家安心做防疫。

而維穀力企業商行捐贈「咖啡包、米果各1萬包」、乖乖公司捐贈「乖乖好運箱一批」、合順聯合醫學集團捐贈「益金養身茶包3000包」，充足防疫物資。另外大金空調也捐贈100台、總價值168萬元的空氣清淨機，將分配在教育局非營利幼兒園及文化局圖書館等公共空間使用，為桃園防疫再升級，桃園市長鄭文燦一一致贈感謝狀。

(中時 )