AirAsia今（23）日宣布為所有於3月22日或之前所訂購之2020年4月30日前出發乘客，提供最大的旅行彈性，允許無限次修改航班，並盡可能降低因為政府旅遊限制以及疫情狀況所造成的影響。(不適用於泰亞航國內班機，代號FD)。

符合條件的乘客可透過AVA虛擬客服選擇下面兩種方案：

1. 無限次數修改航班：AirAsia提供無限次數修改航班免手續費服務，乘客可於航班出發48小時前更改為2020年10月31日前出發之同一航線任何航班，無需繳交任何費用，視航班機位狀況而定。

2. 信用帳戶： AirAsia也提供將機票轉為信用帳戶的選擇， 信用帳戶是將票價轉為信用點數的一種會員服務，有效期間為入帳後365天內，可重新訂購官網已發佈航班時間的任何一個日期與航班，即兌換機票之出發日期不受限於365天內，官網上所有販售機票皆可兌換。

此上選項只適用於所有2020年3月22日或之前所訂購的航班，所訂購航班日期必須為2020年4月30日前，可適用於AirAsia全集團所有航班，僅泰亞航(航班代號FD)國內航班除外。

而受AirAsia取消航班受影響的乘客，會在最短時間收到郵件或是訊息通知，請參考郵件內容以了解更多詳情。所有乘客可參閱COVID-19指南 以了解條款適用範圍與提交申請方法。

以上條款僅適用於透過AirAsia官網所進行的預訂，透過旅行社或線上購票網站完成預訂之旅客必須透過原購買平台詢問相關操作指引。疫情期間，AirAsia虛擬客服需要處理大量諮詢業務，AirAsia員工將繼續竭盡所能為受到影響的所有客人提供協助，且會優先處理即將出發的乘客，希望乘客能夠耐心配合。

保證乘客與員工安全是我們的首要考量，AirAsia將持續遵守當地政府、民航局、以及世界衛生組織在內的全球與地方衛生部門相關規定與建議。AirAsia將持續密切留意本次疫情的發展，並根據實際情況保留進一步更新公告規則與解釋的權利。

AirAsia是全亞洲最大、最具領導地位的低成本航空公司，提供涵蓋亞洲、澳洲等超過150個目的地的航線網路。

(工商 )