冠疫情在國際擴散，銀行也趕忙為海外分行強身健體，合庫董事會通過，將為金邊分行增資3500萬美金，等值逾10億台幣資金，已約當其現有資本額的三分之一，同時其他南向市場海外布局的腳步更加快，董事會也同步通過，將提出越南河靜分行籌設的申請。

這也是合庫既數月前申請辦事處之後，再擴張對越南的布局，而雙軌並行對柬越二地擴大布局，尤其是為被視為柬埔寨發展大本營的金邊分行，進行大手筆增資可見對海外分行資本強度高度重視，尤其金邊分行台商客戶眾多，在新冠疫情吃緊，不少跨國產業鏈發生斷鍊問題的當下，台商需要救災，銀行在海外的分行更需要總行資本強力支援，才能為客戶應急。

目前合庫已在金邊、西哈努克、暹粒等三大區域設置據點，在首都金邊更設立數家支行，在柬國的布點範疇可說相當完整，由於合庫去年二月才為金邊分行增資4500萬美元，如今時隔一年再增資3500萬美元，一般預期和業務擴張及新冠疫情升高強化風控能力有關。

合庫最早成立金邊分行時，是以5,000萬美元的資本額成立，數年前因應據點擴張，以及業務拓展上的需求，合庫曾為金邊分行增資2,000萬美元，去年大手筆增資4,500萬美元，在完成增資之後，合庫金邊分行的資本額規模將增至1.15億美元，比起原先設立的資本額增加超過1倍，這次增資3500萬美元之後，資本額將至1.5億美元。

合庫去年增資最主要就是因應業務擴張，以及符合柬國央行對於資本適足率的規定。近幾年來合庫在柬埔寨的業務規模越作越大，現有資本額不敷所需，根據合庫去年內部估算，倘若因應柬國央行對資本適足率的規定，金邊分行現有資本額，預計在今年底、明年初業務擴張就會受到限制，因此合庫去年即開始大舉增資以因應柬國當地的業務擴張需求，而今再近乎等幅增資3500萬美元，顯見對金邊分行的高度重視。

(工商 )