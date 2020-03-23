因疫情肆虐，本應3月召開的「基本工資工作小組會議」，勞動部函知基本工資審議委員會委員，為防疫情，第一季工作小組會議先行取消，延至第二季召開，工商團體則因此進一步呼籲，疫情在全球發熱、燒傷經濟之際，不宜再調漲基本工資，明年基本工資應維持現狀、也就是緩漲。

在「工作小組會議」取消的同時，勞動部將在26日（周四）邀集包括工總、商總、工商協進會、工業區廠商聯合會等各工商團體負責人召開「因應疫情協助產業措施座談會」，工商團體認為，雖然當天開的會議與基本工資無關，但是百業皆因疫情蕭條、哀鴻遍野下，若疫情無法在4、5月有效控制，明年基本工資還要往上調，無疑是雪上加霜。

工商團體因此強烈建議，如果疫情到6月仍無法有效控制，應緩漲明年基本工資，甚至今年第三季應召開的基本工資審議委員會都應暫緩召開。

疫情如果拖到6月，工商團體指出，經濟面的衝擊將進一步擴大。中小企業總會的調查顯示，疫情若再持續，恐過半中小企業難撐下去；商總調查更指出，現在服務業業績就已經掉了7成，若無有效措施，只會更糟；工總調查則顯示出，製造業面臨供應鏈斷鏈、產線停擺、訂單減少以及資金無法週轉問題。

工商團體指出，疫情已重創經濟，政府雖然祭出紓困條例及預算，然而無薪假卻不斷攀升，顯示各行各業已經呈現出無力招架之勢，為免進一步衝擊經濟、同時也為減輕企業負擔，工商團體呼籲勞動部緩議明年基本工資調升方案。

(工商 )