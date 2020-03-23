美國紐約市衛生局近日公布一份2頁的「抗疫性愛指南」，內容建議在封城令中的1900萬市民在疫情期間性行為的注意事項，包含單一性伴侶、使用簡訊和聊天室聯繫，更稱「你就是自己最好的性伴侶」，建議這些居民「在家自慰」最好。這份指南在網路上引起熱議，網友笑稱是「尻尻指南」。

根據《紐約時報》報導，這份性愛指南在封城前一日公布，內文開頭寫道「為防範冠狀病毒擴散，所有紐約人應該在家中，減少人際接觸」，提出「疫情期間是否可以做愛」的問題，衛生局沒有正面回應，只提供各種「減低病毒傳播的性愛技巧」給市民。

封城令前一天，紐約市政府專為市民推出一份「抗疫性愛指南」，建議如何在減少病毒傳染可能的情況下安全享受性愛。（圖／翻攝自紐約市政府）

指南推薦，「你就是自己最好的性伴侶」、「自慰不會傳染新冠肺炎，只要在尻尻前後用肥皂仔細洗好手和玩具至少20秒，就非常安全」，若真的忍不住不想自己來，第2安全的方法就是保持極少數的性伴侶，最好是單一就好。

內容還提到，目前研究中發現冠狀病毒除了透過口沫傳染外，在患者糞便中也有病毒，不過在精液和陰道內尚未發現，因此建議民眾最好減少接吻、保持單一性伴侶、別搞婚外情，若已經和其他第3者發生關係，也應該盡可能減少性伴侶數量。

衛生局也建議性工作者和有約炮習慣的人，暫時停止工作和約會，可利用線上聊天室聯繫或性愛，甚至教導大家在口交、肛交時該如何保護自己避免病毒侵害，還有在性愛聊天前後該如何適當消毒使用的「玩具」。

這份指南發布後立刻在網路上掀起熱烈討論，許多網友覺得政府超貼心，笑稱這是「尻尻指南」。大家紛紛留言回應「性行為的正確打開方式」、「紐約市希望大家履行公民義務＋自慰」、「我早就不幸當自己的性伴侶超久了，感謝疫情讓我繼續嗚嗚」、「做完了，可是我不住紐約欸」。

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(中時電子報)