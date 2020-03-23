「國標女王」劉真22日晚間22時病逝，老公辛龍23日委請經紀公司老闆吳宗憲出面回應。據了解，劉真的追思會在4月22日舉行，一殯靈堂25日開放哀悼。劉真過去在《康熙來了》有精采演出，主持人蔡康永23日受訪表示：「《康熙來了》結束時，我們做了兩集內容，來懷念過世的康熙來賓，我無法想像這個名單𥚃，會出現美麗閃耀的劉真。」

蔡康永哀悼，「我會一直記得她舞蹈時堅強的眼神與奔放的身影。我想她會願意以這個身影，留在我們的回憶裡。也願這個身影，常常陪伴辛龍，度過人生的寂寞時光。」而辛龍的乾妹嚴立婷也難過回應，「真的很悲痛，想到孩子還那麼小，真的好捨不得。希望嫂嫂能在天堂繼續開心的跳著舞，在天上守護她最愛的家人。」

吳宗憲也提及，其實在劉真後期病況沒有起色時，辛龍仍然不願相信，始終相信還有奇蹟，他們身旁的朋友只能請來有醫療專業背景的柯文哲，在對方證實沒有好轉可能後，最終放手讓劉真離開。

(中時 )