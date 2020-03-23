張捷、夏如芝完成結婚登記。（摘自臉書）

恭喜！37歲的夏如芝與張捷相差7歲的姊弟戀開花結果，張捷2月18日才在兩人第一次約會的餐廳，向交往一年半的夏如芝下跪求婚成功，兩人今（23日）在好友見證下正式登記結婚，張捷說「之後的日子請多多指教」，正式成為張太太的夏如芝也發文宣布喜訊，「張先生今後也景多多指教包容喔！」

夏如芝在貼文中表示：「恭喜老爺賀喜夫人～今日吉日吉時，張捷與我夏如芝正式成為合法夫妻～謝謝之前求婚影片大家對我們的祝福！今天我們也正式登記結婚囉～張先生今後也請多多指教包容喔！讓我們一同努力面對未來所有一切！」

夏如芝特別謝謝好朋友小花和豪哥抽空出來當他們的證婚人，並透露兩位證婚人前晚因為食物中毒身體不適，卻還是守約特地前來參與他們的登記結婚，真的是好感恩好溫暖。

為何選今天完成結婚登記？張捷透過經紀人表示，「因為今天是好日子，雙方父母都選好的日子」，至於婚宴，最快應該會是明年，「現在只希望疫情趕快結束，天佑世界！」

(中時 )