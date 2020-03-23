中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢憂心沒有對沒有公共危害的非確診或疑似病例者限制行動自由，恐拖垮公衛體系，且有違憲之虞。（馮惠宜攝）

因應中央流行疫情指揮中心入境者全面居家檢疫措施，近日居家檢疫人數激增，讓負責監管的里幹事疲於奔命，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指稱，這種做法恐拖垮公衛體系，且在國內未頒布緊急命令前對沒有公共危害的非確診或疑似病例者限制行動自由是違憲的。

因應新冠肺炎疫情全球大流行，海外僑民及留學生近日返國避難潮，台中市至22日居家隔離者達198人、居家檢疫人數更是達4768人，數量是10、20倍人數，對執行健康關懷的衛生局員工、各區里幹事是相當沈重的負擔，平均一名里幹事都要負責20人以上，對此，王任賢認為，這種高規防疫措施會累死公衛人員，沒有必要。

王任賢解釋，因為依中央流行疫情指揮中心規範居家隔離者是確診病患的接觸者，而居家檢疫者則是有疫區旅遊史者，這些人不是病人，沒有公共危害，只須做好健康管理，怎麼能輕率限制居住與行動自由？

而對於居家檢疫者暴增，負責健康關懷的里幹事幾疲於奔命，平均單日關懷人數達20人，要早晚電話問候，還要處理居家檢疫者用餐、購物等生活需求，近來更有不少民代和社區管委會不斷要求公布居家檢疫者資料，工作量爆增還要面對違反傳染病防制法的不理性壓力；衛生局長曾梓展呼籲，居家檢疫者為健康人、非病源，是配合防疫願自我隔離14天，民眾不應標籤化、甚或歧視他們。

(中時 )