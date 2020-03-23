東元集團旗下東捷資訊(6697)2019年由於ERP業務在建置規劃與維運比重增加，提升公司整體的毛利率，帶動營收及稅後淨利進一步成長，包括營收、獲利、EPS皆創下歷史新高。總計全年營收達12.28億元，年增0.84％，稅後淨利0.6億元，年增34.12％，每股稅後盈餘2.57元。董事會決議通過每股配發現金股利2元，並預計於6月12日召開股東會。以今日收盤股價28.25元計算，現金殖利率為7.08％。

東捷資訊表示，公司結合專業的顧問團隊，協助客戶採用國際級SAP ERP軟體系統，進而提升企業營運管理效能，並藉由整合規劃服務明確掌握客戶需求，提供企業最彈性具成本效益的解決方案，得到客戶的信賴並取得持續服務訂單，客戶的續約率達近9成。客戶在購買SAP產品並導入ERP系統上線穩定之後，會進一步思考ERP系統應用深度及廣度，因此這使得東捷資訊在ERP業務發展，將會由先期對客戶的軟體銷售及導入顧問服務後，再陸續提供日常的維運服務及版本升級服務等，或是ERP整合MES系統邁向智慧工廠。隨著客戶市占率的提升，將有助持續強化公司在ERP業務及開拓物聯網應用的營運規模。

此外，隨著新冠肺炎疫情影響，不少企業在大陸地區停工產能降低，進而正視導入智慧製造的重要性，促使東捷資訊近期智慧工廠業務詢問度逐漸上升，目前已有客戶調整生產供應鏈，將大陸訂單轉移至東南亞地區新設產線，強化跨產區生產。隨著今年第3季台灣5G即將登場，將可望拓展智慧工廠結合智慧眼鏡等物聯網應用，公司看好下半年物聯網業務持續發酵，今年營收將有機會持續成長。

(時報資訊)