雙北研議共同防疫，但從防疫旅館、關閉場館等種種措施都不同調，新北市長侯友宜今出席活動時更重申，沒有所謂資源要不要用盡的問題，關鍵時刻就是要用盡全部力量，否則大規模社區一旦感染發生，得了病想救都沒機會；似乎影射台北市長柯文哲日前「力不可用盡」一說。

面對新北市屢屢超前部署，柯文哲日前質疑疫情至少蔓延6個月以上，現階段「力不可用盡」，就連新北關閉大型密閉場所，北市副市長黃珊珊也質疑「關了人民要去哪？」，種種措施都呈現雙北不同調。

侯友宜今下午出席防疫基金捐贈活動時致詞表示，疫情延燒迄今2個多月，如何做到阻絕於境外、管控於境內，是現階段防疫關鍵，面對第一波中港澳疫情，台灣成功守住了，但第二波歐美、甚至全球大蔓延，因為發現較晚，疫情也較嚴重。

侯友宜指出，畢竟醫療體系有限，現階段雖只有幾個小規模、零星的社區感染案例，負壓隔離病床已占盡7成，若大規模社區感染發生，剩下的3成病床勢必供不應求，「因此現階段所有的力都要用盡，否則疫情擴散後，醫療體系跟著崩潰，得了病想救都沒機會」。

侯友宜認為，境外阻絕、境內管控要雙頭進行，一方面慢慢阻絕境外移入案例，一方面境內的個案也一一圍堵、擊破，而非等到疫情擴散出去，引發大規模社區感染再來處理，「現階段全部力量都要用盡，沒有所謂資源要不要用盡的問題！」

(中時 )