由於新北市政府突然宣布未來兩周公立運動場館不對外開放，造成超級籃球聯賽(SBL)上周只能緊急停賽兩周因應，如今最新補賽方案出爐，中華籃協23日下午邀集各隊開會後決定，將於周三(25日)在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心閉門重新開打。
目前根據最新出爐的補賽方案，原定3月20日的賽程改到25日、21日改到26日、22日改到27日，接著休兵1天，原定3月27日到30日的賽程，順延到3月29日到31日進行，所有補賽場地都在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉辦。
「在今天下午開會時，全部球隊都同意這樣的補賽方案，主要還是因應洋將問題，球隊當然希望趕緊復賽，另外還有贊助商問題，」中華籃協秘書長李一中表示，「至於後面的賽程，就看疫情發展而定，目前仍朝向能在板橋體育館打完。」
只是如此一來，台銀與台銀將在這次補賽方案當中面臨殘酷命運，因為根據賽程安排，台銀與台啤在這6天的補賽都要出賽，等於必須面對7天內要打6戰的體能考驗，甚至台銀3月31日打完補賽後，僅休息2天後就要連2天比賽，等同11天內8戰，這也未免太硬了吧！
(中時 )
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