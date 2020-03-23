環保署署長張子敬23日上午證實，環保署職工參與埃及團、在昨日也確診，不少環保團體擔心召開環評會議時，會議室小、密集度高，恐會造成防疫漏洞。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，環評會議舉行的必要性、方式都交由環保署研議。

不少環保團體認為，在新冠肺炎防疫關鍵期，為顧及與會民眾的健康安全及防疫優先之最高原則，應該先暫停審查會議。中央流行疫情指揮中心今下午舉辦記者會，陳時中指出，有集會指引，環評會議的空間內也要遵守，保持必要的距離、相關應變計畫等，「可以有一大部分用視訊，避免人多擁擠」，至於是否有要召開的必要性，要由環保署研議。

張子敬今上午在立法院表示，環保署從1月30日就開始針對進出人員開始量體溫，3月1日也進行消毒。署內確實有基層同仁在4日至12日參加埃及團，該團的導遊確診，在歸國後13日有進來上班，由於埃及團領隊在15日確診，同仁也收到16日開始的隔離通知，而他附近4位鄰近的同仁，也改採居家辦公，而該同仁也在近日確診。

(工商 )