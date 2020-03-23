「國標女王」劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄開刀陷入昏迷，一度動用葉克膜搶救，奮鬥45天仍不敵病魔，22日晚間深夜病逝，許多演藝圈好友聽聞不敢置信，老公辛龍更是以「撕心裂肺」4字形容，歌手梁靜茹今聽聞消息相當不捨，在IG限時動態po出黑畫面哀悼。

劉真逝世消息震驚演藝圈，梁靜茹23日在IG限時動態哀悼。（翻攝IG）

對於劉真辭世，梁靜茹寫到：「很不捨，一路好走妳的生命為大家帶來了很多美麗的畫面，美麗的舞步，謝謝妳」。過往她在國標舞界屢創高峰，梁靜茹也說：「妳成就了世界某一處美麗的風景，謝謝妳為世界帶來的舞蹈，美麗的薰陶，謝謝妳」。

劉真逝世消息震驚演藝圈，梁靜茹23日在IG限時動態哀悼。（翻攝IG）

(中時 )