悼念劉真逝世 梁靜茹黑畫面不捨「謝謝妳帶來很多美麗的畫面」 15:352020/03/23 中時 許政榆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「國標女王」劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄開刀陷入昏迷，一度動用葉克膜搶救，奮鬥45天仍不敵病魔，22日晚間深夜病逝，許多演藝圈好友聽聞不敢置信，老公辛龍更是以「撕心裂肺」4字形容，歌手梁靜茹今聽聞消息相當不捨，在IG限時動態po出黑畫面哀悼。 劉真逝世消息震驚演藝圈，梁靜茹23日在IG限時動態哀悼。（翻攝IG） 對於劉真辭世，梁靜茹寫到：「很不捨，一路好走妳的生命為大家帶來了很多美麗的畫面，美麗的舞步，謝謝妳」。過往她在國標舞界屢創高峰，梁靜茹也說：「妳成就了世界某一處美麗的風景，謝謝妳為世界帶來的舞蹈，美麗的薰陶，謝謝妳」。 劉真逝世消息震驚演藝圈，梁靜茹23日在IG限時動態哀悼。（翻攝IG） 緊急取材》劉真搏鬥45天等不到換心病逝 演藝圈好友崩潰痛哭 (中時 ) #劉真 #梁靜茹 #劉真病逝 也許您會感興趣 推薦閱讀 國標女王驟逝／劉真快樂他就快樂 愛妻一句話「辛龍飛法國買包」 13:152020/03/23 娛樂 傷心悼永遠的「台灣舞孃」！范可欽難忘劉真熱戀辛龍最美的時候 12:242020/03/23 娛樂 劉真6月45歲生日前病逝 生前3最愛曝光 12:442020/03/23 娛樂 劉真病逝！好友齊喊話「她很快樂」卻再也喚不回 13:132020/03/23 星光 王彩樺為劉真做最後一件事 心疼4歲霓霓一句話逼哭網友 13:532020/03/23 娛樂 辛龍忍痛吻別劉真 深情許諾「來世再做夫妻」 14:042020/03/23 星光 辛龍承諾「隨時都找得到我」 劉真笑談夫君貼心暖舉 14:382020/03/23 娛樂 曾在44歲劉真舞蹈教室練舞 安心亞悲痛「願老師一路好走」 14:372020/03/23 娛樂 曾一起當「小真」...小嫻痛悼劉真：她就是仙女下凡 14:332020/03/23 娛樂 獨／劉真念舊重情義！康康憶兩人合作「她希望跳舞是快樂的」 14:342020/03/23 娛樂 娛樂熱門新聞 獨／劉真等不到換心病逝 才剛傳截腳趾 - 娛樂 劉真病逝辛龍「撕心裂肺」 柯P認證沒機會才做痛苦決定 - 娛樂 辛龍痛失愛妻「想跟劉真走」 余天曝她沒健保「但有好朋友」 - 娛樂 劉真奮戰45天仍病逝 最後遺願曝光「留給4歲愛女」 - 娛樂 劉真6月45歲生日前病逝 生前3最愛曝光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。