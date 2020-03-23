華航地勤開放戴護目鏡 無口罩禁入辦公室 16:372020/03/23 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航航機。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠病毒疫情，華航即日起實施進入華航國內各分公司辦公區域，需量測體溫及佩戴口罩，額溫超過37.5°C及未戴口罩者，請勿進入，亦開放一線營業同仁，除口罩外，可自備護目鏡佩戴，共同守護民眾及同仁健康。 華航及長榮曾於2月宣布，空勤組員可戴眼鏡執勤，華航21日宣布空勤組員及機師執勤可戴護目鏡，23日再擴大適用對象至地勤一線同仁。 (中時 ) #華航 #口罩 #護目鏡 #同仁 #空勤 也許您會感興趣 推薦閱讀 兒童口罩 16歲以下自由選 04:102020/03/19 生活新聞 口罩人臉體溫辨識 智慧防疫 04:102020/03/19 地方新聞 口罩實名制2.0 近118萬人完成預約 06:262020/03/19 生活 疫情下的瑞典社會與華人（下） 04:092020/03/20 兩岸藝文 蘇貞昌鬆口：計畫解禁 口罩郵寄海外親人 11:102020/03/20 政治 口罩配售 民營市場24日起納入 04:102020/03/21 生活新聞 防社區傳播 6例感染源不明 專家疾呼戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 不想停班停課 應強制學生戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 佛心老闆上臉書買口罩 被騙9萬 04:102020/03/22 社會新聞 慈濟捐贈防疫醫療用品 共同守護移民官健康 12:352020/03/22 社會 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 周一轉涼 驟降10度！氣象局：2地區有雨 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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