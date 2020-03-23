因應新冠病毒疫情，華航即日起實施進入華航國內各分公司辦公區域，需量測體溫及佩戴口罩，額溫超過37.5°C及未戴口罩者，請勿進入，亦開放一線營業同仁，除口罩外，可自備護目鏡佩戴，共同守護民眾及同仁健康。

華航及長榮曾於2月宣布，空勤組員可戴眼鏡執勤，華航21日宣布空勤組員及機師執勤可戴護目鏡，23日再擴大適用對象至地勤一線同仁。

(中時 )