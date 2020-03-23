為挺過武漢肺炎疫情衝擊，全球越來越多飯店開始祭出無薪假、減薪、甚至裁員手段，其中不乏大型集團。全球最大的萬豪國際、知名業者希爾頓與凱悅，都在這波無薪假名單之中。

「華爾街日報」報導，受武漢肺炎影響，各國政府紛紛宣布旅行禁令，公司行號暫停員工旅遊、會議主辦單位取消活動、度假客也暫時擱置旅遊計畫，旅遊業者首當其衝，有些飯店業者為了止血祭出更激烈的手段，除了無薪假，有些甚至裁員9成以上。

除了先前已經宣布無薪假的萬豪國際（Marriott International Inc.），希爾頓全球酒店集團（Hilton Worldwide Holdings Inc.）和凱悅酒店（Hyatt Hotels Co.）今天雙雙發布聲明表示，由於全球多數旅行計畫因疫情停擺，兩家集團將有許多員工放無薪假。

萬豪發言人向華爾街日報證實，馬里蘭州比塞大（Bethesda）總部4000名員工約2/3將無薪休假，海外員工也有約2/3會休無薪假。

全球擁有140萬間客房、30個品牌與約7300間飯店的萬豪集團最近擴大關閉旗下飯店，先前即已宣布會有數以十萬計員工放無薪假，從經理級到房務人員都不能倖免。

萬豪對「華爾街日報」表示，集團的無薪假將從4月開始實施，預估會持續60至90天，那段時間內，休無薪假的美國員工可拿到2成薪水用以支付醫療保險等開銷，未放無薪假的員工則會減薪20%，工作週數也會減少。

萬豪的對手希爾頓同樣從裁減人力與減少支出下手，發言人表示，會有「數以萬計」員工休無薪假。

凱悅發言人則說，公司暫時對飯店許多經理級人員實施無薪假，並刪減多數員工工時。

總部設在美國達拉斯、全美擁有130間飯店的Ashford共7000名員工，其中95%解雇或休無薪假。飯店高層預期，其中約1/3員工無法再重返公司。

另一家業者Pebblebrook Hotel Trust旗下8000名員工，也有約9成至9成5休無薪假，旗下54間旅館已有約半數關閉，還維持營業的住房率則已慘跌至個位數。

(中央社)