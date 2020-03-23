疫情一再爆發，各地機關皆準備相關對策，以因應疫情擴散保持正常運作，平鎮警分局為求超前部署，於23日上午規劃異地辦公措施，如遇確診案例，將分用5間派出所進行異地辦公，並針對相關資訊設備及系統進行實際測試，以確保警政業務運作順暢。

為避免因疫情擴散，導致警政單位停止運作，造成人民恐慌，平鎮警分局超前部署，23日上午規劃異地辦公措施，如遇機關內發生確診個案，將分用5間派出所進行異地辦公，並針對公務電腦系統、通訊及資訊設備等進行實際測試，以確保警政業務運作順暢。

為確保提升防疫期間員警執勤安全，平鎮警分局副分局長林東星強調，除購置口罩及護目鏡外，亦將持續採購拋棄式手套、酒精及清潔液隨身瓶等防疫裝備供一線防疫人員使用，並表示，已請各單位主管加強宣導，執勤時務必做好自我防疫保護及健康狀況管理，且員警如有發燒症狀應立即就醫。

(中時 )