雲林縣斗南市區停車一位難求，雲林縣斗南鎮長沈暉勛（左一）、長張麗善（左二）、雲林縣議員蔡東富（左三）等人實勘停四停車場用地。（許素惠攝）

雲林縣斗南停四停車場用地目前是魚池。（許素惠攝）

雲林縣斗南火車站周遭停車一位難求，屢見違規停車。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮市區停車困難，尤其是火車站附近更是一位難求，雲林縣和斗南鎮公所成功說服站前一處國有財產署租戶讓出權利，將興建停四停車場，縣長張麗善23日實勘，向地方宣布開工在即的好消息，工期60天，完成後可增加60多格汽車停車位，可望紓解停車需求。

雲林縣斗南鎮位處雲林交通樞紐之地，鐵公路及高速公路都經過，但發展卻始終不如斗六及虎尾，地方認為停車位不足是阻絕發展的重要因素之一，希望廣設停車場，讓斗南迎頭趕上斗六及虎尾。

張麗善率工務處長汪令堯、新聞處長廖淑玲，陪同雲林縣議員蔡東富、顏忠義、王秋足及斗南鎮長沈輝勛、斗南鎮東仁及南昌里長涂維志、沈銘偉等實勘用地。

汪令堯簡報，停四停車場屬斗南鎮公所都市計畫內預定停車場用地，除了用地費450萬元外，工程費共721萬元，3月初決標，俟工程用地鑑界完成後立即開工施作，完成後將會增加小客車停車格59格，無障礙停車格及婦幼停車格各2格，預定6月完工，後續將由公所委外經營。

張麗善表示，斗南鎮以火車站為主要發展中心，人口密集，相關商業發展，造成火車站周遭車位難求，目前公共停車場只有兩處，510格汽車停車位、30格機車停車位、14格身心障礙者停車位，不符需求，縣府陸續改善2處停車場，包括舊市場設置臨時路外停車格數約33格，以及停五停車場再利用可行性評估已有初步成果，再加上停四，未來可以紓解一位難求的困窘。

(中時 )