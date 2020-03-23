熱愛運動彰化縣長王惠美，也在現場大秀球技。（吳建輝攝）

溪湖國中籃球隊總教練尤士銘說，去年溪湖國中睽違23年打進甲組第８名，今年同樣闖入八強，目標將先朝向４強前進，當然最終目標還是希望可以奪下冠亞軍。（吳建輝攝

108學年度國中籃球聯賽正如火如荼進行，彰化縣溪湖國中籃球隊成功闖進甲級決賽八強，下月8日將在臺北體育館開打，今天彰化縣長王惠美特別前往溪湖國中授旗給球隊，鼓勵球員並頒發加菜金與白蘭氏雞精，幫選手打氣，也允諾同學擠進前四強，將加碼加菜金。

王惠美說，溪湖國中籃球隊是全國乙組前三名的常勝軍，去年參加甲組獲得前八名，今年代表彰化再戰甲組，希望同學可以突破自我再創佳績，為縣爭光，加贈３萬元的加菜金，希望同學繼續努力，為自己創造不凡的路。

溪湖國中校長鄭宇森說，今天縣長帶加菜金與雞精來幫孩子加油，加菜金補充體力，雞精補充精力，有了體力與精力，加上縣長的加持，溪湖國中的孩子一定會奪得勝利，另外也謝謝縣長與縣府團隊，再興建風雨球場給予的協助，讓孩子有更舒適的環境練習球技。

溪湖國中籃球隊總教練尤士銘說，去年溪湖國中睽違23年打進甲組第８名，今年同樣闖入八強，目標將先朝向４強前進，當然最終目標還是希望可以奪下冠亞軍，今年甲組聯賽選手體型都差不多，球隊球員沒有因為體型佔到便宜，還是要靠基本功與球員的臨場反應，希望這次獲得很好的成績。

(中時 )