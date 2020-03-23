網傳奶粉缺貨 指揮中心：謠言依法送辦 15:402020/03/23 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近日又有網路謠言說奶粉會缺貨，指揮中心表示，此為假消息依法送辦。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼衛生紙之亂後，網傳接下來奶粉將缺貨，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，網傳缺奶粉為謠言，目前刑事警察局對於散播謠言共查辦300多件，遞送的200多件中，違反的人數就多達100多人，皆依據社會秩序維護法辦理。 陳宗彥補充，從IP發現這類謠言多數為境外人士所為，不諱言是由大陸網軍所為，呼籲民眾不要再轉貼，發現訊息應該是提供給相關警政單位，因為假訊息目前是比照重大案件辦理，警方會迅速進行偵辦，希望能維持社會的安定。 (中時 ) #謠言 #網傳 #奶粉 #缺貨 #陳宗彥 也許您會感興趣 推薦閱讀 網傳東港某海產店中鏢 屏縣府打臉假訊息送辦 23:312020/03/19 社會 網傳旗山攤商集體出團玩歐洲 民眾恐慌不敢去買菜 14:262020/03/20 生活 網傳要求民眾盡快儲備物資訊息 表兄弟檔遭送辦 16:082020/03/20 社會 網傳原油正2 ETF交易「自肥」 元大急澄清 21:422020/03/20 財經 網傳竹市府停班假訊息 警逮1嫌送辦 10:502020/03/21 社會 出入境人數減少 陳宗彥籲避免非必要旅遊 14:402020/03/21 生活 網傳仍有確診 武漢連夜闢謠 04:102020/03/23 焦點新聞 網傳多地確診 武漢當局急駁斥 04:102020/03/23 兩岸要聞 電子圍籬出馬 遲早找到你 04:102020/03/23 社會新聞 居家檢疫者跑夜店 開罰100萬 14:292020/03/23 生活 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 - 生活 張上淳會離開指揮中心？陳時中給保證 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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