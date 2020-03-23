繼衛生紙之亂後，網傳接下來奶粉將缺貨，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，網傳缺奶粉為謠言，目前刑事警察局對於散播謠言共查辦300多件，遞送的200多件中，違反的人數就多達100多人，皆依據社會秩序維護法辦理。

陳宗彥補充，從IP發現這類謠言多數為境外人士所為，不諱言是由大陸網軍所為，呼籲民眾不要再轉貼，發現訊息應該是提供給相關警政單位，因為假訊息目前是比照重大案件辦理，警方會迅速進行偵辦，希望能維持社會的安定。

(中時 )