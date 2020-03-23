高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，韓粉當然不能袖手旁觀，今在挺韓的臉書社團上紛紛簽名表示嘸離開，短短兩小時內已有2000人按讚，向外界展示力挺韓國瑜到底的決心。
粉專《韓國瑜市長後援會》臉書上，有韓粉發文表示，親愛社團強大，韓國瑜需要大家力挺繼續支持！「嘸離開」請告訴大家！請大家踴躍《讓大家知道》！
底下網友紛紛表示，「一直都在」、「永遠支持」、「簽」、「沒離開」！短短兩個小時，就已有2000多人按讚，向外界展現嘸離開的決心！
文章來源：韓國瑜市長後援會臉書
(中時電子報)
高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，韓粉當然不能袖手旁觀，今在挺韓的臉書社團上紛紛簽名表示嘸離開，短短兩小時內已有2000人按讚，向外界展示力挺韓國瑜到底的決心。
粉專《韓國瑜市長後援會》臉書上，有韓粉發文表示，親愛社團強大，韓國瑜需要大家力挺繼續支持！「嘸離開」請告訴大家！請大家踴躍《讓大家知道》！
底下網友紛紛表示，「一直都在」、「永遠支持」、「簽」、「沒離開」！短短兩個小時，就已有2000多人按讚，向外界展現嘸離開的決心！
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