高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，韓粉當然不能袖手旁觀，今在挺韓的臉書社團上紛紛簽名表示嘸離開，短短兩小時內已有2000人按讚，向外界展示力挺韓國瑜到底的決心。

粉專《韓國瑜市長後援會》臉書上，有韓粉發文表示，親愛社團強大，韓國瑜需要大家力挺繼續支持！「嘸離開」請告訴大家！請大家踴躍《讓大家知道》！

網友留言。（摘自韓國瑜市長後援會臉書）

底下網友紛紛表示，「一直都在」、「永遠支持」、「簽」、「沒離開」！短短兩個小時，就已有2000多人按讚，向外界展現嘸離開的決心！

(中時電子報)