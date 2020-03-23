保護元件廠興勤（2428）董事會決議配息4.2元，以興勤今日收盤價62.6元計算，隱含現金殖利率達6.71％，股息水準為歷年來新高紀錄。

興勤董事會也決議於6月15日召開股東常會。

興勤預期，隨著各廠區復工率拉升、交貨力求恢復正常，3月營收可望重啟成長，雖然新冠肺炎疫情有可能影響需求，但就目前的狀況來看，第二季營運可望較第一季成長。法人則推估，第一季比較基期相對較低，3月營收重返成長之後，估計興勤第二季營運可望較第一季成長5～10％。

(工商 )