興勤配息4.2元 隱含殖利率達6.71％ 15:392020/03/23 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保護元件廠興勤（2428）董事會決議配息4.2元，以興勤今日收盤價62.6元計算，隱含現金殖利率達6.71％，股息水準為歷年來新高紀錄。 興勤董事會也決議於6月15日召開股東常會。 興勤預期，隨著各廠區復工率拉升、交貨力求恢復正常，3月營收可望重啟成長，雖然新冠肺炎疫情有可能影響需求，但就目前的狀況來看，第二季營運可望較第一季成長。法人則推估，第一季比較基期相對較低，3月營收重返成長之後，估計興勤第二季營運可望較第一季成長5～10％。 (工商 ) #興勤 #第一季 #配息 #月營收 #第二季 也許您會感興趣 推薦閱讀 健椿3月接獲大陸短急單 帶旺第二季出貨 12:012020/03/19 財經 再砍三分之一 高盛：第二季油價估20美元／桶 15:272020/03/19 財經 陸轉單加持 勤誠Q2營收將勝Q1 16:372020/03/19 財經 興勤3月營收重返成長 第二季營運看增 17:062020/03/19 財經 《熱門族群》國巨攔腰斬，被動元件股紛創波段低價 17:222020/03/19 財經 興勤拉貨穩健 Q2營運看俏 04:102020/03/20 證券．權證 疫情恐傷購屋能力 葉凌棋：第2季房市不容樂觀 14:012020/03/20 財經 《電腦設備》法人估：廣達擬配息3.7元，殖息率近7％ 10:002020/03/23 財經 《股利-鋼鐵》中鋼構擬配息0.81元，春源配息0.3元 11:252020/03/23 財經 勞動部第一季基本工資工作會議先行取消 15:232020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 最慘還沒來！專家警告：美股恐從高點拉回40％ - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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