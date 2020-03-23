夏普23日宣布已確定對特斯拉汽車日本公司（總部位於東京都港區）進口和銷售的配備，侵犯了LTE相關專利通信設備的電動汽車，提起專利侵權訴訟，夏普指出，公司已分別於1月31日，2月3日和3月19日向東京地方法院提起了基於三項專利的禁令救濟訴訟。

夏普指出，知識產權是重要的管理資源，過去四十多年來夏普投入大量資源致力於研發尖端技術，包含液晶面板、8K顯示器以及通訊技術等。現夏普在全球50多個國家/地區擁有6,000多項通信標準專利。今後若確定夏普的知識產權受到侵犯，夏普也會予以嚴正回應及處理。

針對對日本特斯拉汽車專利侵權訴訟案，夏普已分別於1月31日，2月3日和3月19日在東京地方法院進行了基於三項專利的禁令救濟訴訟。

夏普強調，身為業界領先企業，夏普作為創新者並矢志於開發出可令效法的產品，在這些領域中建立了堅實的聲譽，並擁有美國、中國、日本及其他國家超過上萬件以上各項技術專利，其中顯示相關專利達1萬多件，無線通訊技術達6000餘件。

夏普的專利組合為其業務拓展及授權業務的主要資源。夏普為捍衛品牌價值及維護品牌權益，及保障其智慧財產權免受他人侵害，今後將在全球持續採取必要行動。

(工商 )