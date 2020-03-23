港股恆指今日開盤暴跌5%，暴瀉逾1000點，今年以來港股已暴跌22%，完全處於熊市狀態。隨著港股價的不斷下跌，香港知名富豪財富也大幅縮水。

長期曾為香港首富李嘉誠最傷，長實、長和帳面損失570億港元，長江基建帳面損失388億港元，赫斯基能源持股暴跌70%，帳面虧147億港元。盤面上看，李嘉誠財富縮水1105億港元。胡潤百富排行榜最新數據顯示，李嘉誠身家為2199億港元，等於腰斬。

李嘉誠近年資產逐漸遷移至英國，旗下長和及長實受熊市拖累，年初至今股價累跌近四成，以李嘉誠分別持有兩股約30.17%及約33.45%權益計，兩股帳面今年已經虧了570億港元，為身家縮水主因。

此外，長江基建暴跌34%，市值蒸發505億港元。根據李嘉誠家族持股76.87%計算，持有市值蒸發388億港元。

2019年赫斯基能源淨利大幅下滑35%，公司收益235億港元，同比下滑14%。日前李嘉誠家族持有赫斯基能源40.19%股權，公司股價自年底10.42加幣暴跌至目前的3.01加幣，區間暴跌71%，市值從逾100億減少至30億加幣，蒸發74.5億加幣，相當於李嘉誠家族持有蒸發147億港元。

而李嘉誠財富縮水的主因便是重投英國。根據媒體的不完全統計，李嘉誠在英國投資將近4400億港元，英國脫歐風波、疫情加重也加劇了財富的縮水。近年來，李嘉誠大肆拋售了大陸的大部分資產後，直接轉戰英國開始投資，不但投資了英國的地產，還包括了零售、水電、醫藥、通訊等等多個領域。不過，機構分析表示，李嘉誠的現金流比其他富豪多，金融危機下他翻身機會最大。

(中時電子報)