一場浪漫婚宴變成病毒聚集地。新冠肺炎持續，香港日前傳出，有民眾3月14日在愉景灣舉行雞尾酒會婚禮，沒想到卻變成群聚感染的場所，目前累計10人確診，包括伴郎、伴娘、新娘媽媽等。22日當地再新增確診4位相關案例，包括新郎及婚宴主持。

據《ETtoday》報導，香港先前有80多人參加愉景灣雞尾酒會婚禮，22日新增4個相關確診病例。其中一位是婚禮31歲新郎，他婚禮後到馬來西亞度蜜月，17日發燒，回港入境時向港口衛生部科表達身體不適，目前在屯門醫院治療。

另一位確診是29歲女賓客，婚禮回家後傳染給20個月大的女兒及69歲父親。目前2人都在東區醫院治療。此外，還有一例確診人士為當天的當禮主持人。

香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已透過婚禮統籌人聯絡當日出席的親友及賓客，目前仍在了解情況。

之前公布與該婚禮有關確診患者包括一名34歲女賓客、一名31歲伴郎、一名29歲女賓客、一名31歲伴娘、新娘的母親及姐姐，22日再確診4例，累計共10例。

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(中時電子報)