「國標女王」劉真因主動脈瓣狹窄，進行心臟手術時卻發生心跳驟停，被送進加護病房並裝上葉克膜，之後劉真把葉克膜拆除後就在等待心臟移植，不幸的是，劉真22日病逝於台北榮總，享年44歲，留下老公辛龍和4歲的女兒，著實令人不捨。

劉真和辛龍2014年結婚，2年後就順利生下寶貝女兒「霓霓」，已是高齡產婦的劉真，曾在接受親子雜誌《嬰兒與母親》訪問時透露，辛龍在她懷孕時，對她呵護有加，還會每天親自下廚，煮燕窩讓劉真補身子，讓人見識到辛龍那粗獷外表下，那顆細膩的心。

劉真與寶貝女兒霓霓（圖／翻攝自劉真臉書）

過去劉真因為長期練舞，身體累積了不少運動傷害，劉真當時一度擔心自己是否能順利受孕，她不僅拒絕生冷食物，連最愛的冰淇淋都忍痛割捨，好在皇天不負苦心人，劉真在半年後順利懷有身孕，也讓她放下心中最沉重的大石，她在懷孕期間，也沒有任何不適和孕吐症狀，就連胃口都異常好。

劉真在受訪時也透露，懷孕時沒有夢見什麼特殊的胎夢，但她到曾夢到2、3次辛龍準備一桌好菜，並吆喝她好好享用，劉真事後詢問了解夢大師才得知，只要夢見有人備宴請客，都帶有好事降臨的意涵，沒過多久劉真就產下寶貝女兒霓霓來陪伴她。

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(中時電子報)