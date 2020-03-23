新冠肺炎疫情嚴峻，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前遭爆料，2個醫生兒子在3/4、3/14休假去美國玩，張則澄清僅一個兒子在4日出國，去的國家，當時醫事司還未列入旅遊警示。2位兒子的行為讓張上淳受到牽連，在網路上被罵翻，2名兒子昨也發聲明稿表示歉意。資深媒體人韋安則替張上淳加油，並示警，不要罵到別人不幹了，才是防疫大損失。

張上淳的台大醫生小兒子被爆料疫情期間出國，還跑去看NBA看球賽；另一位預定14日出國的大兒子雖已取消行程，因在私人臉書上痛罵禁止出國的命令牴觸《憲法》的言論被流出，也發議論。然而，兩人的行為讓張上淳受到牽連，昨晚兩人皆發聲明稿表示歉意。

韋安則在臉書表示替張上淳加油打氣！他認為，如果兒子未成年，他可能有責任，大家能把自己兒女管好，再去獵巫。目前疫情嚴峻，韋安直言，別罵到別人不幹了，才是防疫大損失。

(中時電子報)