有鑑於新型冠狀病毒疫情衝擊，民眾傾向宅在家，帶動上網打理或申辦各項事的人數增加，台灣大(3045)旗下台灣大寬頻以及同集團的凱擘大寬頻宣布，推出網路門市限定好康方案，凡於6月底前，透過台灣大寬頻或凱擘大寬頻網路門市新申辦「上網去」或「看電視」任一方案，就可參加夏普40吋大電視月月抽活動，讓消費者在疫情下也可安心申辦各項數位網路服務。

台灣大寬頻表示，防疫期間，欲申辦台灣大寬頻光纖上網、數位有線電視、高畫質數位頻道、超級錄影機、機上盒myVideo或HomeSecurity居家防護等服務，現在都可透過網路門市輕鬆申辦，一站式滿足全家人防疫期間窩在家的影音娛樂需求，如欲透過台灣大寬頻網路門市申辦服務，首先自台灣大寬頻官方網站進入「網路門市」，在主選單中選取欲申辦的服務組合，就能依照步驟三分鐘完成申辦，由專人於預約時間到府裝機，省時又方便。

凱擘大寬頻則表示，網路門市為提供消費者更安心、便民的服務申辦管道，無論是光纖上網、數位有線電視、高畫質數位頻道、超級錄影機、機上盒myVideo或HomeSecurity居家防護服務等，所有優質服務都可輕鬆線上申辦，動一動手指便能快速享有全方位的數位家庭服務，即日起，凱擘推出期間限定網路門市專屬好康，6月底前新申辦「上網去」或「看電視」任一方案，就能參加限時抽獎活動，月月都有機會把SHARP 40吋電視搬回家，每申辦一項服務即有一次抽獎資格，且新申辦「上網去」任一方案，再加碼送momo紅利金600元。

(時報資訊)