新型冠狀病毒(COVID-19)全球疫情持續升溫，國內外各大學陸續宣布採用遠距方式進行教學，期能達成教室關閉但不停課、防堵群聚感染目標。訊連(5203)在2月中旬啟動大專院校專屬「U校園防疫專案」，供全台各大專院校免費申請，協助於防疫期間打造遠距教學環境。截至目前為止，全台已有超過半數的80多所大專院校申請，導入訊連「U簡報」及「U會議」系統，並已舉辦數千場遠距課程或小組教學討論。

近來由於疫情肆虐，全美已有諸多長春藤及公私立名校全面停止實體教室上課，改採遠距教學以避免學生教室群聚感染。同時，全台多所大專院校亦積極超前部署，於3月初開學後配合訊連科技「U大專院校校園防疫專案」，陸續規劃導入遠距教學，以提供因居家檢疫或入境管制等原因而無法到校學生，享有相同受教權利。更能因應疫情若進一步擴大，以致影響校園開放時，能達到老師不停課、教育不中斷目標。

以台大為例，台大數位學習中心導入至今已進行了數百場直播教學或小組教學討論，台大更進一步宣布，自4月6日起，全校百人以上的課程將採用訊連直播軟體「U簡報」或「U會議」進行同步授課，搭配「NTU COOL」數位教學平台，可提供同步及非同步課程等多種方式，保障學生學習權益，使學習不中斷。

訊連「U簡報」可提供高達500人同時上線的直播課程，教師可透過個人電腦，整合簡報、視訊、語音及白板進行課程直播。學生可使用個人電腦或手機觀看課程直播，並於課程中，透過文字討論區或語音Q&A進行提問互動。「U會議」支援高達100人上線的高品質視訊會議，可使用螢幕分享或虛擬雷射筆進行小組討論互動。

(時報資訊)