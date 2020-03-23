宜蘭縣衛生局今天（23日）發函縣內各醫院及長照住宿型機構，除加護病房外從今起禁止探病，民眾如有探視需求，請以視訊方式辦理，而陪住者以1人為限。

衛生局表示，宜蘭縣有41家老人福利機構、8家護理之家、2家住宿型長照機構、2家精神護理之家，以及4家產後護理之家，將從今起禁止探視住民。

衛生局表示，如有特殊狀況須當面探視，必須經機構評估無感染風險並同意後，在非照顧區的獨立且通風良好的會客處探視，但14天內返國入境或曾接觸自國外入境者、有發燒及呼吸道症狀者，皆禁止陪住或探視住民。

(中時 )