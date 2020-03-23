宜蘭縣醫院機構 今起禁止探病 16:032020/03/23 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣衛生局今天（23日）發函縣內各醫院及長照住宿型機構，除加護病房外從今起禁止探病，民眾如有探視需求，請以視訊方式辦理，而陪住者以1人為限。 衛生局表示，宜蘭縣有41家老人福利機構、8家護理之家、2家住宿型長照機構、2家精神護理之家，以及4家產後護理之家，將從今起禁止探視住民。 衛生局表示，如有特殊狀況須當面探視，必須經機構評估無感染風險並同意後，在非照顧區的獨立且通風良好的會客處探視，但14天內返國入境或曾接觸自國外入境者、有發燒及呼吸道症狀者，皆禁止陪住或探視住民。 (中時 ) #機構 #衛生局 #宜蘭縣 #探病 #護理 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東假訊息層出不窮 衛生局已移請警方協助查緝 17:382020/03/19 社會 新北去年食藥粧廣告裁罰2668萬元 蝦皮攀升第2名 19:042020/03/19 社會 台南警界恐慌接觸確診患者 衛生局評估不需隔離 21:022020/03/19 社會 苗縣議員質詢曝疑似個案資訊 衛生局收集事證送警局調查 16:412020/03/20 生活 台東防疫不鬆懈 縣內離島均做好準備 18:062020/03/20 生活 檢疫男夜店狂歡遭逮 衛生局將依「暫離時間」開罰 17:282020/03/22 生活 新北檢疫男溜到北市夜店狂歡被逮 新北市衛生局將開罰100萬 17:492020/03/22 生活 案156長照機構 桃園衛生局安置、加強消毒 17:582020/03/22 生活 傳開2張違反居檢10萬罰單 基隆衛生局：還在跑文 18:062020/03/22 生活 彰化居家檢疫破千 5開溜者共罰33萬 04:102020/03/23 地方新聞 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 - 生活 張上淳會離開指揮中心？陳時中給保證 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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