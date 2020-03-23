「國標舞女王」劉真農曆年前入院動主動脈瓣膜狹窄手術，未料手術過程中心臟驟停，緊急裝上葉克膜搶救，劉真進入與死神拔河的拉鋸戰，然纏鬥45天傳來不幸消息，於今病逝。韓粉聞訊在臉書社團發文哀弔，「盼辛龍要為女兒活下去」。

劉真2014年與辛龍結婚，婚後生下女兒霓霓，夫妻倆對女兒愛護有加，劉真在臉書經常分享日常生活照，總環繞著女兒打轉，母女倆還會穿母女裝，媽媽美麗女兒可愛，辛龍因此常被讚好福氣，是「人生勝利組」。

劉真因陪女兒看診，才檢查出心臟有狀況，醫師建議盡早手術，否則可能得面臨心臟衰竭猝死或腦中風的風險，而劉真她與家人商量後準備入院動心臟手術前，惦記的還是女兒，她清醒時的最後一篇發文，是祝福霓霓4歲生日快樂。沒想到發生狀況，劉真於北榮住院搶救45天，昨22日晚間仍宣告不治。

今年也適逢霓霓4歲生日，劉真入院前，在臉書貼出跟孩子的溫馨合照，感性表示轉眼間，霓霓竟已4歲，女兒貼心，跟媽媽有說不完的話跟故事，：「謝謝上天，讓妳來到我的生命裡，成為我人生中最美好的遇見」，訴說著女兒天天帶給她驚喜與感動，劉真說道：「媽咪希望你健康平安快樂長大！生日快樂！我的寶貝」，這份祝福，如今成了劉真的最後願望。

對此，韓粉在臉書社團「李佳芬」發文哀弔，盼她「一路好走」。其他韓粉也紛紛在貼文下方留言表示不捨，「辛隆，請節哀順變！你辛苦了！女兒還需要你！加油」、「願她帶著天使般的笑容離開」、「辛龍哥多保重」、「聽到這樣的消息好難過，希望她一路好走」。

韓粉在臉書社團貼文。(圖/翻攝自 李佳芬 臉書社團)

(中時電子報)