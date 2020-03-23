花蓮縣前壽豐鄉長曾淑懿（國）涉鄉長選舉「搓圓仔湯」，一審被依賄選判刑4年，正上訴中，民事部分花蓮地院判決當選無效，不過曾淑懿2月時在被停職前已主動請辭，將再4月18日將辦理補選，目前有曾夫劉耀宗、縣議員徐雪玉角逐黨內初選。

有意角逐鄉長選舉的壽豐鄉農會總幹事曾淑懿，2018年8月29日知悉鄉民謝如哲同時領取鄉長及鄉民代表登記書，當晚7時許花蓮縣農會常務監事許雲琳與曾女前往謝男家中拜訪，並勸說謝男改選鄉代，並留下參選鄉代的5萬元保證金就駕車離去。

謝男當晚11時點，將許雲琳以中華電線信封袋包裝的現金裝入牛皮紙袋，並於袋上手寫「曾總幹事煩請轉交許雲琳先生」等字，送至曾女的競選辦公室，因曾、許二人不在，當時由不知情的丈夫劉耀宗出面收下，並將現金交還給許男。

曾女否認有搓圓仔湯意圖，稱因謝男「同時領表」基於朋友關心立場，便與許男詢問其意願是要，因謝男當晚仍然猶豫於參選鄉長與代表間，故許男於隔日再次前往謝家詢問其參選意 願並建議其選鄉民代表勝率較高，並未有「付錢換退選」之意。

許男稱擅自做主拿錢給謝男，也主張謝在鄉長選舉只獲得384票，與曾8800多票差距懸殊，沒必要以5萬元交換退選，且鄉長層級不可能用5萬元搓圓仔湯。花蓮地院審理後認委託他人交付現金予候選人資格對象有行賄之意，判曾當選無效，曾女回應將上訴到底，爭取清白。

(中時 )