「國標女王」劉真22日晚間22時病逝，老公辛龍至今無法置信，周遭親友只能盡力陪伴與安慰，與辛龍為國中同學的黃子佼23日與卜學亮到大溪老街出外景，黃子佼坦言心情很差，「調適自己狀態，所有人都要珍惜自己所有，包含愛人跟工作。」他也忍不住說：「多麼希望有奇蹟發生！劉真老師是很專業、很好的人，很難得有跨界成功的老師。」

黃子佼、卜學亮合體大溪老街出外景。（粘耿豪攝）

黃子佼表示：「很心疼辛龍，我們是國中同學，更加難以想像接下來的路，真的祝福他。2020真的太爛了！今年實在太多讓人遺憾的事情。」他無法想像辛龍此刻的心情，「他應該也是煎熬很久，我剛結婚，很難想像自己千辛萬苦追來另一半，結果碰到這種憾事。」他也忍不住問老天，「我覺得老天莫名其妙，把她帶走幹什麼？世界需要有才華的美女。」

新冠肺炎疫情拉警報，黃子佼19日因疫情緊張，宣布取消4月19日的婚宴， 「取消的新聞一出，楊丞琳簡訊秒出現，覺得『太可惜』。」他坦言這場婚宴不是單純喜酒，很多工作人員忙了半年以上，所以目前更傾向明年舉行，他也感謝承辦飯店不收違約金，並大力配合。

(中時 )