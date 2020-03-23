台中市陳姓民眾20日向警方報案，指鄰居童先生自大陸返台，應居家檢疫卻外出趴趴走，不滿到場處理的員警態度不佳。清水警分局表示，黃姓員警未依標準流程通報民政單位，即前往訪視，過程中態度不佳，將檢討精進，並加強員警教育訓練。

清水警分局指出，梧棲區陳姓民眾20日上午10時向大庄里里長反映，指鄰居童先生19日從大陸返台後，應居家檢疫卻外出趴趴走，他同時向安寧派出所報案。

清水警分局指出，陳男向員警表示是聽別人說童有外出，而黃姓員警未依標準流程通報民政單位，即前往訪視，到場時要求陳男一同前往童男住家訪視，要他先別走，如果查證不屬實，會觸犯傳染病防治法規定，黃員執勤態度確實不佳，至於是否有涉恐嚇情事，警方表示會再進行調查。

清水警分局表示，對於員警未依相關處置作為及執勤態度不佳，將檢討精進，並加強員警教育訓練。同時呼籲居家隔離或居家檢疫民眾，確實遵守相關法律規定，除當事人本身遭重罰外，更可能增加群聚感染風險。

(中時 )