國內出現首宗安養機構的護理人員確診事件，該護理人員第一次就醫時，並沒有採檢，直到十天後，才採檢確診。國內有專家建議，應對長照機構工作者全面採檢，指揮中心指揮官陳時中今天回應表示，已著手研擬，將針對醫護人員再度放寬採檢標準，研議若有發燒或呼吸道症狀，就可以採檢。

該名護理人員第一次就診時，醫師僅給治療流感的克流感藥物，但沒有採檢，直到十天後才採檢並確診。

陳時中表示，該名護理人員是因為以往治療流感，分辨只有加強克流感計畫免快篩可以使用，醫生判斷傾向是流感會先使用基本克流感藥物 第二階段沒有大幅改善才會做大階段的採檢 這是醫師的專業判斷。而第二擴大採檢則是根據旅遊史。

不過接下來，有任何相關呼吸道症狀就可以採的擴大採檢方案，當中一個醫護有相關症狀就可以採，那個剛好是一個轉換期，因此未來醫護人員，不管全身防護個人防護也可以保護自己也可以保護受照顧的人，這方面會加強。

指揮中心醫療整備官羅一鈞表示，指揮中心已經研議放寬讓醫護人員有症狀（發燒、呼吸道症狀）就會採檢，應該最快本周內開會，也是因為看到整個最近檢驗通報情形看起來，上周四、五機場回國人數高峰過了，檢驗量能可以提升，醫護人員也不是機構這件，本來就又考慮，由醫師懷疑的方式，相關配套以及採檢對象 整備組會議會再討論。

(中時 )